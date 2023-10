Basket femminile: Mariano vince anche il derby con Vertemate e sale in vetta da sola per un giorno

Si è aperto ieri sera il 2° turno del girone C del campionato di serie C femminile regionale e lo ha fatto lanciando in copertina la Nonna Papera Mariano. La squadra biancorossa diretta da coach Dionigi Cappelletti infatti è andata a sbancare il campo della Vertematese vincendo così il derby e il suo secondo match consecutivo. Secondo stop invece per le azzurre di Vertemate Questa sera in campo a Casnate un altro derby Como-Cantù mentre a Villa Guardia le matricole locali locali ospitano il temibile Nibionno.

Il tabellino di Vertematese - Mariano: 34-41

Parziali 8-9, 18-20, 22-31

Vertematese: Faverio 9, Rossoni 7, Ghitti 7, Ghioldi 5, Ortelli 2, Stocchi 2, Carusi 2, Visiello, Redolfi, Ventura, Prete.

Mariano: Marconetti 14, Orsenigo 10, Paleari 8, Pozzi 5, Orlando 2, Pollini 2, Maggioni, Mauro, Testa, Conegian, Maroni, Romanò.

Il programma del 2° turno d'andata del girone C

Venerdì 13/10 ore 21.30 Vertematese-Mariano 34-41; sabato 14 ore 20.30 Basket Como-Btf Cantù, 21.15 Villa Guardia -Nibionno; domenica 15 Garbagnate-Lecco

Classifica aggiornata del girone C

Nonna Papera Mariano, Villa Guardia,Nibionno, Lecco 2; Btf Cantù, Garbagnate, Basket Como, Vertematese 0.