Basket femminile: Mariano vince il derby a Cantù e vola in testa, Como cade in casa con Garbagnate

Si è aperto ieri sera con un doppio anticipo inusuale di mercoledì sera il 10° turno del campionato di serie C femminile. Nel girone C c'era grande attesa per il derby brianzolo andato in scena al Toto Caimi di Vighizzolo dove le furie rosse del Btf Cantù hanno ospitato le cugine della Nonna Papera Mariano seconda forza del torneo. Gara che come all'andata ha visto il successo di Mariano che però come all'andata non ha avuto vita facile e si imposta alla distanza per 40-54.

Con questa vittoria le biancorosse di coach Dionigi Cappelletti raggiungo momentaneamente in vetta il Nibionno che domani sfiderà Vertemate. Sempre ieri sera ha giocato d'anticipo anche il Basket Como che ha dovuto incassare come all'andata una pesante sconfitta casalinga dal Garbagnate in quello che era uno scontro diretto in chiave salvezza.

Domani torna in campo come detto la Vertematese attesa dalla sfida quasi impossibile in casa contro Nibionno mentre sabato il Villa Guardia riceverà il Lecco.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone C

Mercoledì 6 ore 21,15 Btf Cantù-Mariano 40-54, ore 21.30 Como-Garbagnate 39-49; venerdì 8 ore 21.30 Vertematese-Nibionno; sabato ore 21.15 Villa Guardia-Lecco.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 18; Lecco 14; Villa Guardia, Garbagnate 8; Btf Cantù, Basket Como 4; Vertematese 2.