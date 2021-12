Basket femminile, Mariano vince il derby a Vertemate e suona la nona sinfonia vincente

Pallacanestro minors donne

Basket femminile: colpo grosso del Btf Cantù a Gavirate mentre il Basket Como cade a Gallarate

Il 9° turno stagionale del campionato di serie C di basket femminile si è aperto ieri sera con la nuova impresa della Nonna Papera Mariano che ha suonato un'altra sinfonia vincente, la nona di fila, conquistando anche il derby sul campo della volitiva Vertematese. Non è stata infatti una passeggiata per il team biancorosso di coach Dionigi Cappelletti merito delle azzurre di casa che hanno retto bene il confronto giocando punto a punto e chiudendo ancora avanti 39-38 al 30'. Nell'ultima frazione però le marianesi sono riuscite a trovare la zampata vincente che le mantiene da sole in vetta con due punti di vantaggio sul Gallarate che sempre ieri ha battuto il Basket Como. Bel colpo corsaro invece per le furie rosse del Btf Cantù che si sono imposte sul campo del Gavirate centrando due punti pesantissimi. Oggi si chiude il cartellone con Comense-Tradate.

Questo il programma del 9° turno secondo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 10 dicembre ore 21.15 Gallarate-Basket Como 43-32, Gavirate-Btf Cantù 56-61; ore 21.30 Vertematese-Nonna Papera Mariano 48-60; sabato 11 ore 20.45 Comense-Tradate.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 18; Isotec Gallarate 16; Tradate 12; Btf Cantù 10; Basket Como 6; Gavirate, Vertematese 4; Pol. Comense 0.