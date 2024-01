Basket femminile: Mariano vince il derby a Villa Guardia e allunga al 2° posto grazie a Como che stoppa Lecco

Due vittorie e due sconfitte sconfitta (una però nel derby) questo il bilancio per le squadre lariane negli anticipi del 5° turno di ritorno del campionato di serie C femminile. Dopo il ko prevedibile del Btf Cantù nel match inaugurale del venerdì contro la capolista imbattuta Nibionno, ieri sera c'era grande attesa per il derby lariano andato in scena a Villa Guardia dove la Nonna Papera Mariano ha faticato ma ha rispetto il pronostico domando le locali per 30-42. Il vero colpo però lo ha messo a segno il Basket Como fermando a Casnate il Lecco in volata per 56-53 e salendo così al quinto posto del girone. Oggi chiuderà il cartellone la Vertematese che proverà ad iniziare bene il suo 2024 ospite del Garbagnate.

Il programma del 12° turno, quinto di ritorno del girone C

Venerdì 12 gennaio Cantù-Nibionno 37-77; sabato 13 Basket Como-Lecco 56-53, Villa Guardia-Mariano 30-42; domenica 14 ore 18.30 Garbagnate-Vertematese.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 22; Nonna Papera Mariano 20; Lecco 18; Villa Guardia 10;Basket Como,8 Garbagnate, Vertematese 6; Btf Cantù 4.