Basket femminile, Mariano vince il derby brianzolo contro Cantù e sale in classifica

Basket femminile: si è aperto ieri sera il 21° turno di serie C donne.

Basket femminile: Nonna Papera si è imposta a domicilio per 69-41 e aggancia il treno del terzo posto

Si è aperto ieri sera il 21° turno del campionato di serie C di basket femminile e lo ha fatto con il derby "made in Brianza" che si giocato a Mariano Comense. Un derby che non ha deluso le attese e che ha visto nel primo quarto partire forte le ospiti del Btf Cantù ma poi la squadra di casa la Nonna Papera ha carburato e ha allungato in progressione andando a vincere meritatamente. Con questo successo il team di coach Dionigi Cappelletti sale a quota 32 punti agganciando il treno delle terze in classifica. A riposo la Vertematese mentre la sfida Como-Gallarate è stata posticipata al 5 aprile.

Il tabellino di Nonna Papera Mariano-Btf Cantù 69-41

Oarzuali: 14-15, 33-25, 54-34

Mariano: Orsenigo 11, Maggioni 11, B. Cappelletti 10, Maniero 10, Mauro 6, Pollini 5, Conegian 4, Besana 4, Maroni 3, Molteni 3, Orlando 2, Pozzi. All. D. Cappelletti.

Cantù: Ballabio 16, S. Volpi 10, G. Volpi 6, Romanò 5, Vitali 4, Padovani, Tomasini, Cannataro, Maspero, Adesanya. All. Rossi.

Il cartellone del 24° turno stagionale, 9° di ritorno girone B:

Venerdì 24 marzo ore 211.5 Mariano-Btf Cantù 69-41, Fernese-Garbagnate 64-34; sabato 25 Trezzano-Sondrio; domenica 26 Legnano-Tradate, Bollate-Idea Sport, Corsico-Gavirate. Il 5 aprile Basket Como-Gallarate. Riposa Vertematese.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 40; S0ndrio 36; Corsico, Vertematese, Nonna Papera Mariano 32; Ardor Bollate 30; Idea Sport Milano, Fernese 22; Tradate, Legnano 20; Trezzano 14; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.