Basket femminile: Mariano vince il derby con Como e aggancia la vetta, Cantù cade in casa

Si è aperto ieri sera, venerdì 17 novembre 2023, l'ultimo turno d'andata del campionato di Serie C femminile. Nel girone C fari puntati sul derby lariano che si è giocato a Perticato dove la Nonna Papera Mariano ha rispettato il pronostico della vigilia superando di slancio il Basket Como per 54-32.

Basket femminile: verso Villa Guardia - Vertematese

Con questo successo la squadra biancorossa di coach Dionigi Cappelletti aggancia in vetta, momentaneamente il Nibionno che domenica giocherà la sfida di cartello in casa contro Lecco. Giro di boa negativo invece per il Btf Cantù che ieri sera ha perso in casa lo scontro diretto con Garbagnate. Questa sera tutta l'attenzione è per il derby lariano a Villa Guardia dove le locali di coach Fabrizio Molteni ospitano la Vertematese: in palio due punti davvero pesanti per la classifica.

Il programma del 7° turno, ultimo d'andata del girone C

Venerdì 17 novembre ore 21.15 Mariano-Basket Como 54-32, Btf Cantù-Garbagnate 45-50; sabato 18 ore 21.15 Villa Guardia-Vertematese, Nibionno-Lecco.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 12; Lecco 10; Garbagnate 6; Villa Guardia, Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.