Basket femminile Mariano vince in volata il derby con Cantù e resta sola in vetta

L'anticipo del 3° turno del campionato di serie C femminile ha sorriso alla Nonna Papera Mariano che ieri sera ha vinto il derby a domicilio regolando in volata un buon Btf Cantù. Vittoria sofferta per le marianesi che hanno dovuto inseguire per oltre metà gara per poi sorpassare nel terzo quarto e difendere il minimo vantaggio fino al 40'. Oggi tocca a Basket Como e Vertematese provare a sbloccarsi rispettivamente sul campo di Garbagnate e Nibionno. Domenica il posticipo vedrà protagonista il Villa Guardia sul difficile campo di una delle favorite del girone il Lecco.

Il tabellino di Nonna Papera Mariano-Btf Cantù 52-47

Parziali: 10-10, 27-33, 44-41

Mariano: Marconetti 12, Pollini 9, Paleari 9, Orsenigo 6, Conegian 6, Orlando 3, Maggioni 2, Molteni, Testa, Maroni, Romanò M. All. Cappelletti.

Btf : S. Volpi 17, Padovani 10, Vitali 8, Maspero 5, Ballabio 4, V. Romanò 3, Barelli, Sartor, Ben Arfan, Gaverini. All. Rossi.

Il programma del 3° turno d'andata del girone C

Venerdì 20/10 ore 21.15 Mariano-Cantù 52-47; sabato 21 ore 18.30 Garbagnate-Como, 21 Nibionno-Vertematese; domenica 22 18 Lecco-Villa Guardia.

Classifica aggiornata del girone C

Nonna Papera Mariano 6; Nibionno, Lecco 4; Villa Guardia, Btf Cantù 2; Garbagnate, Basket Como, Vertematese 0.