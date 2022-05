Basket femminile mercoledì 4 maggio Villa Guardia ospita le migliori cestite lombarde del 2007/08

pallacanestro rosa news

La palestra di via Tevere a Villa Guardia si prepara ad essere il teatro di un doppio appuntamento prestigioso per il basket femminile lombardo. Domani, mercoledì 4 maggio, infatti il palazzetto lariano ospiterà due allenamenti inseriti nel Progetto di Qualificazione Territoriale femminile coordinati dal referente Roberto Riccardi che saranno riservati alle migliori atlete lombarde delle annate 2007-08. Il primo allenamento si svolgerà alle ore 17 mentre il secondo è previsto per le ore 19. Tra le convocate per questo secondo appuntamento ci sono anche due atlete di casa del GS Villa Guardia Elle Bargman e Emma Martinelli entrambe del 2008 così come due cestiste del Pol Comense Francesca Mancuso e Chiara Sartori anch'esse del 2008. Tra le riserve la comensina Sara Clerici del 2008.

Convocate per l'Allenamento ore 17

BIGONZI Alice ABA LEGNANO 2007

MINORA Giulia BOLLATE 2007

BERNASCONI Sveva COSTA 2007

COLOMBO Silvia COSTA 2007

FORMENTI Claudia COSTA 2007

GORINI Giorgia COSTA 2007

PEDONE Silvia COSTA 2007

QUADRIO Ginevra COSTA 2007

VILLA Margherita COSTA 2007

ABDELA Nadira GEAS SESTO 2007

CALEGARI Gaia GEAS SESTO 2007

DELL'ANTONIO Emma GEAS SESTO 2007

LATO Benedetta GEAS SESTO 2007

MARINONE Sara GEAS SESTO 2007

OSTONI Olivia GEAS SESTO 2007

COLICO Celeste Anna GIUSSANO 2007

SABADINI Giorgia GIUSSANO 2007

PEREGO Letizia MORBEGNO 2007

MAGGIONI Giulia USMATE 2007

PASSONI Camilla USMATE 2007

RAMINZONI Irene USMATE 2007

SALA Silvia USMATE 2007

Riserve

BIRAGHI Perla ABA LEGNANO 2007

CERIANI Anna ABA LEGNANO 2007

CHECCHI Marta Elda GALLARATE 2007

SANTARSIERO Angelica PRO PATRIA BUSTO 2007

VITANGELI Sara PRO PATRIA BUSTO 2007

COCIANI Guia USMATE 2007

FUMAGALLI Martina USMATE 2007

Convocate per l'Allenamento ore 19

ARDEMAGNI Linda ABA LEGNANO 2008

DE LUCA Beatrice ABA LEGNANO 2008

FERRARO Lara BOLLATE 2008

CISLAGHI Benedetta CANEGRATE 2008

MANCUSO Francesca COMENSE 2008

SARTORI Chiara COMENSE 2008

ALGERI Martina COSTA 2008

PIROVANO Valeria COSTA 2008

REDAELLI Giorgia COSTA 2008

VIMERCATI Anna COSTA 2008

BETTONI Rebecca GEAS SESTO 2008

CIARAVOLO Amanda Penda GEAS SESTO 2008

PELAZZA Giulia GEAS SESTO 2008

ROVELLO Giorgia GEAS SESTO 2008

SCANO Benedetta GEAS SESTO 2008

TREZZI Francesca GEAS SESTO 2008

VAGHI Martina OFG GIUSSANO 2008

LEAL PIMENTEL Beatrice NERVIANESE 2008

DICO' Dalila OPSA BRESSO 2008

LATT Marie Grace Victoire PROPATRIA/GALLARATE 2008

ZAMPIERI Giorgia PROPATRIA/GALLARATE 2008

CASTILLO Viola VALMADRERA 2008

BARGMAN Elle VILLAGUARDIA 2008

MARTINELLI Emma VILLAGUARDIA 2008

Riserve

LONGONI Anna BK BOLLATE 2008

CLERICI Sara COMENSE 2008

MIANO Giulia OFG GIUSSANO 2008

PICCO Federica OFG GIUSSANO 2008

MASCAZZINI Anastasia NERVIANESE 2008

ASCIA Asia PRO PATRIA BUSTO 2008

MONESI Giorgia PRO PATRIA BUSTO 2008

MANGINI Nicole SENAGO 2008

STAFF Comitato Regionale Lombardo

PRESIDENTE FIP C.R.L. Giorgio Maggi

CONSIGLIERE CRL ATTIVITA’ GIOVANILE Angelo Maruti

REFERENTE TECNICO TERRITORIALE Roberto Riccardi

ASSISTENTE Marino Mannis

PRESIDENTE CNA REGIONALE Elda Mercante

DIRIGENTE FIP C.R.L. Ezio Parisato

ALLENATORE GRUPPO 2008 Martina Gargantini- Masha Maiorano

ASSISTENTI Jessica Penna– Marta Frontini

ALLENATORE GRUPPO 2007 Monica Stazzonelli– Liliana Ferri

ASSISTENTI Daniela Doldi– Francesca Esposito– Mara Da Ros

FISIOTERAPISTA Miriam Rosa