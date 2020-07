Basket femminile Meriem Nasraoui confermata nel roster del Bolzano 2020/21

Basket femminile un’altra ex cestista del Mariano Comense giocherà in serie A2.

Due giovani ex giocatrici di scuola Mariano Comense ed esplose entrambe a Costa Masnaga sono protagoniste in queste ore del mercato estivo del basket femminile non solo nostrano. Dopo che l’esterna Sofia Frustaci guardia tiratrice del 2001 ha scelto di giocare nel prossimo campionato di serie A2 2020/21 con la Nico Ponte Buggianese, un’altra cestista che è cresciuta cestisticamente con il Basket femminile Mariano quale Meriem Nasraoui giocherà ancora nel secondo campionato nazionale rosa italiano. La lunga del 2002, già protagonista anche con le nazionli giovanili italiane, infatti è stata confermata da Bolzano dove nell’ultima stagione sportiva prima che fosse sospesa per l’emergenza coronavirus viaggiava a una media di oltre 10 punti a partita risultando una delle artefici della bella stagione del team biancorossa. Dopo tante partite giocate da compagne di squadra nel recnte passato, quest’anno Sofia e Meriem si potrebbero ritrovare in campo ma da avversarie in serie A2.

