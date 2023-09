Basket femminile: Meriem Nasraoui convocata con l'Italia U23 per i Mondiali 3x3

Ancora buone notizie colorate d'azzurro per il basket femminile lariano. La cestista canturina Meriem Nasraoui centro classe 2002 è stata convocata dal Settore Squadre Nazionali 3×3, per partecipare il raduno con l'Italia Under 23 Femminile in programma a Roma dal 24 settembre in preparazione della partecipazione alla Coppa del Mondo Under 23 che si svolgerà a Lublino in Polonia dal 27 settembre all'1 ottobre.

L’Italia Under 23 Femminile è stata inserita nel girone C con Egitto, Francia, Thailandia, Ungheria. Questo il calendario delle partite delle azzurre:

Mercoledì 27/09 ore 10.25 Italia-Thailandia

Mercoledì 27/09 ore 12.15 Ungheria-Italia

Venerdì 29/09 ore 10.25 Egitto-Italia

Venerdì 29/09 ore 13.40 Italia-Francia

Le partite saranno trasmesse in live streaming su YouTube.

Le convocate dell'Italia Under23

Giulia Bongiorno 2000

Meriem Nasraoui 2002

Giulia natali 2002

Isabella Olajide 2000

Martina Rosignoli 2002

Beatrice Striscio

Allenatore : Andrea Capobianco.