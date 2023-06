Basket femminile: il settore nazionale chiama in azzurro la giovane brianzola del 2002.

Basket femminile: Meriem Nasraoui convocata con l'Italia Under21 3x3

Lieta novella tinta d'azzurro per una giovane rappresentante del basket femminile brianzolo. Meriem Nasraoui, la lunga canturina classe 2002 appena passata alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno in serie A2, è stata convocata dal Settore Squadre Nazionali 3×3 per il raduno dell'Italia Under 21 Femminile in programma dal 7 luglio a Roma e la successiva partecipazione alla FIBA Nations League 3×3 a Panevezys (Lituania).

Ricordiamo che Meriem ha già vestit varie volte la maglia azzurra con cui ha vinto nel recente passato la medaglia d’Oro agli Europei Under 16 nel 2018 e con l’Under 18 nel 2019. Ricordiamo che solo 4 giocatrici parteciperanno alla FIBA 3×3 Nations League in programma dal 10 al 12 luglio a Panevezys (Lituania).