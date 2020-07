Basket femminile Meriem Nasraoui e Martina Spinelli al primo raduno con la nazionale maggiore Italiana

Basket femminile buone nuove tinte d’azzurro per due giovani cestiste nostrane.

Basket femminile 28 cestiste convocate a Roma dal 3 al 7 agosto sotto la regia del neo ct Lino Lardo

La prima settimana di agosto sarà davvero importante per il basket femminile italiano e nostrano. Al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, infatti si svolgerà il primo raduno della Nazionale italiana Femminile sotto la guida del neo ct Lino Lardo.

Per l’occasione sono state selezionate 28 giocatrici che saranno divise in due gruppi, dal 3 al 5 e dal 5 al 7 agosto. Tra le 28 giocatrici ci sono anche due atlete nostrane che fanno il loro esordio con la nazionale maggiore italiana: nel primo gruppo fa parte la brianzola Meriem Nasraoui lunga marianese del 2001 cresciuta al BF Mariano Comense, poi passata a Costa Masnaga e ora in A2 con Bolzano. Nel secondo gruppo invece c’è Martina Spinelli 2002 punto di forza del Basket Costa Masnaga di A1. Da segnalare che nello staff figurano due ex giocatrici della grande Comense: Francesca Zara come preparatrice atletica e Raffaella Masciadri in veste di team director.

Le Azzurre convocate

3-5 agosto

Beatrice Attura (1994, P, Vigarano)

Olbis Andrè Futo (1998, C, Famila Basket Schio)

Martina Bestagno (1990, C, Reyer Venezia Mestre)

Giulia Ciavarella (1997, G, San Martino Di Lupari)

Sabrina Cinili (1989, A, Famila Basket Schio)

Martina Crippa (1989, G, Famila Basket Schio)

Francesca Dotto (1993, P, Famila Basket Schio)

Caterina Dotto (1993, P, San Martino di Lupari)

Martina Fassina (1999, G/A, Famila Basket Schio)

Sara Madera (2000, C, Le Mura Lucca)

Meriem Nasraoui (2001, C, Basket Club Bolzano)

Ilaria Panzera (2002, G, Sesto S. Giovanni)

Elisa Pinzan (1999, P, University South Florida)

Valeria Trucco (1999, A, Libertas Moncalieri)

Costanza Verona (1999, P, Geas B. Sesto S. Giovanni )

5-7 agosto

Debora Carangelo (1992, P, Reyer Venezia Mestre)

Chiara Consolini (1988, G/A, Virtus Eirene Ragusa)

Valeria De Pretto (1991, A, Reyer Venezia Mestre)

Elisa Ercoli (1995, C, Geas Sesto S. Giovanni)

Caterina Gilli (2002, A, Vigarano)

Giulia Ianezic (2000, P/G, Libertas Sporting School Udine)

Jasmine Keys (1997, A/C, Famila Basket Schio)

Giulia Natali (2002, G, Vigarano)

Giuditta Nicolodi (1995, A, Virtus Eirene Ragusa)

Francesca Pan (1997, G/A, Georgia Tech, USA)

Elisa Penna (1995, A, Reyer Venezia Mestre)

Mariella Santucci (1997, P, Toledo University, USA)

Martina Spinelli (2002, C, Basket Costa x l’Unicef)

Lo Staff

Responsabile SSN/Femminile: Gaetano Laguardia

Allenatore: Lino Lardo

Assistente: Giovanni Lucchesi

Preparatore Fisico: Francesca Zara

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapista: Davide Pacor

Team Director: Raffaella Masciadri

Team Manager: Marco Gatta

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Il Programma

Primo gruppo

3 agosto

Ore 18.00 Inizio raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica C.O.N.I. (Largo G. Onesti 1, Roma)

4 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Ore 17.00-20.00 Test atletici

5 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Fine raduno

Secondo gruppo

5 agosto

Ore 18.00 Inizio raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica C.O.N.I. (Largo G. Onesti 1, Roma)

6 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Ore 17.00-20.00 Test atletici

7 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Fine raduno