Basket femminile, Meriem Nasraoui ha iniziato il raduno con l’Italia maggiore

Basket femminile ieri giornata importante per la giovane cestista brianzola.

Basket femminile ritiro delle azzurre dal 3 al 5 agosto all’Acqua Acetosa di Roma

Quella di ieri lunedì 3 agosto è stata una data importante per il basket femminile italiano e nostrano. La data del “primo giorno di scuola” per la nuova Italia senior femminile di Lino Lardo che ieri si è radunata con il primo gruppo delle azzurre presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma. A questo primo raduno post-Covid di una Nazionale di Basket (con staff e giocatrici che si atterranno scrupolosamente al protocollo specifico redatto dalla FIP nei giorni scorsi) sono state convocate ben 28 Azzurre divise in due gruppi: il primo dal 3 al 5 agosto e il secondo dal 5 al 7 agosto. Nel primo gruppo che si è ritrovato ieri a Roma e che ha iniziato a lavorare sotto la regia dello staff di coach Lardo anche la cestista brianzola ex Mariano e Costa Masnaga Meriem Nasraoui, lunga classe 2001 (ora in forza al Bozano di serie A2) alla sua prima chiamata con la maglia azzurra dell’Italia senior dopo tante esperienze e soddisfazioni con le nazionali giovanili.

Le Azzurre convocate per il raduno del 3-5 agosto

Beatrice Attura (1994, P, Vigarano)

Olbis Andrè Futo (1998, C, Famila Basket Schio)

Giulia Ciavarella (1997, G, San Martino Di Lupari)

Sabrina Cinili (1989, A, Famila Basket Schio)

Martina Crippa (1989, G, Famila Basket Schio)

Francesca Dotto (1993, P, Famila Basket Schio)

Caterina Dotto (1993, P, San Martino di Lupari)

Martina Fassina (1999, G/A, Famila Basket Schio)

Sara Madera (2000, C, Le Mura Lucca)

Meriem Nasraoui (2001, C, Basket Club Bolzano)

Ilaria Panzera (2002, G, Sesto S. Giovanni)

Elisa Pinzan (1999, P, University South Florida)

Valeria Trucco (1999, A, Libertas Moncalieri)

Costanza Verona (1999, P, Geas B. Sesto S. Giovanni )