Basket femminile Milano di Meroni-Novati Quaroni all'assalto di Moncalieri per andare alla bella

Basket femminile serata speciale per le tre cestiste lariane di A2 in gara 2 di finale promozione.

Basket femminile news dal mercato di A1 con Cristina Osazuwa e Vittoria Allievi che rinnovano con Costa Masnaga

Serata importante per il basket femminile italiano e anche lariano che oggi vivrà le gare 2 delle finali promozione di serie A2. Sono già i primi match ball per salire in A1 per Faenza sul campo di Valdarno e per Moncalieri sul campo del Ponte Casa d'Aste Milano dove giovano anche tre brave cestiste comasche: Paola Novati, Elena Quaroni e Marta Meroni. Per loro non c'è altra scelta che vincere stasera per non veder svanire il sogno promozione e rimandare così il verdetto finale alla bella in programma eventualmente domenica 13 alle ore 18 a Moncalieri. Ricordiamo che gara 1 è stata vinta domenica scorsa da Moncalieri sul filo di lana per 62-59. Stasera palla a due al PalaGiordani di Milano alle ore 20.30.

News dal mercato rosa per due cestiste brianzole

Intanto si muove il basket mercato di serie A1 con due giovani cestiste brianzole quali Cristina Osazuwa, lunga classe 2005, e Vittoria Allievi, esterna classe 2003, che hanno deciso di prolungare il loro rapporto con la Limonta Costa Masnaga che le schiererà nel suo roster nella massima serie 2021/22 dopo le belle cose fatte vedere nella passata stagione.