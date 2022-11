Basket femminile: ieri importate vittoria della nazionale maggiore a Napoli per le qualificazioni.

Basket femminile: missione compiuta da Laura Spreafico e l'Italia che volano agli Europei

Può far festa il basket femminile italiano grazie alla nazionale maggiore azzurra che vincendo domenica 27 novembre 2022 lo scontro diretto con la Slovacchia ha staccato il biglietto per partecipare alla prossima edizione del Campionato Europeo, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno (fase finale a Lubiana).

Tra le 12 azzurre scese in campo al PalaBarbuto di Napoli anche la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico che è partita in quintetto base e ha segnato 9 punti del 81-60 cha regalato il pass europeo alla nazionale di coach Lino Lardo. Spreafico corona così nel migliore dei modi il suo atteso ritorno in azzurro con due larghe vittorie e la qualificazione ai prossimi Europei.

Il tabellino di Italia-Slovacchia 81-60

Parziali: 19-9, 42-24, 66-42

Italia: Keys* 14 (6/7, 0/1), Romeo 3 (1/2 da tre), Bestagno* 5 (0/2, 1/1), Carangelo 3 (1/2, 0/2), Verona* 16 (5/7, 2/3), Zandalasini* 4 (2/5, 0/2), Madera 5 (1/2, 1/3), Fassina 8 (2/2, 1/6), Andrè 4 (2/5), Spreafico* 9 (3/7 da tre), Cubaj 7 (3/4, 0/1), Penna 3 (1/3 da tre). All. Lardo.

Slovacchia: Jakubcova* 12 (4/6, 1/2), Remenarova, Stasova 3 (0/1, 1/1), Martiskova, Palenikova 16 (3/8, 3/5), Oroszova* 6 (0/3, 2/6), Mistinova* 6 (1/3, 1/4), Svetlikova ne., Moravcikova, Buknova* (0/3), Wrzesinski* 12 (1/10, 3/4), Dudasova 5 (1/3, 1/3). All. Suja.

Arbitri: Blaz Zupancic (Slovenia), Josip Jurcevic (Croazia), Diana Lapanovic (Slovenia)

Spettatori: 1600

La formula

All'EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

24 novembre 2022

Italia-Svizzera 78-29

Lussemburgo-Slovacchia 57-77

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia 81-60

Svizzera-Lussemburgo 43-81

Classifica girone H

Italia 4-0, Slovacchia 2-2; Svizzera, Lussemburgo 1-3.

Prossime partite del girone H

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia

Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia

Slovacchia-Lussemburgo