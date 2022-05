Basket femminile missione compiuta dalla Nonna Papera Mariano vittoria, primato e pole position playoff

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile congedo con vittoria per la Vertematese, ko invece Basket Como, Btf Cantù e Pol Comense

Si è chiusa la seconda fase del campionato di basket femminile di serie C in Lombardia. Nel girone Giallo la Nonna Papera Mariano ha sigillato il suo primato e la pole position nei playoff grazie all'ultimo successo colto sul campo del già retrocesso MBS per 49-63. Mariano affronterà nel primo turno di playoff in casa l'ottava classificata del girone Verde il Borgo San Giovanni. Ai playoff si qualificano nel girone Giallo anche Pro Patria, Bollate, Gallarate, Bresso, Broni, Tradate e Futura Milano. Fuori invece il Basket Como che si è congedato dalla stagione perdendo sul campo del Bresso. Sconfitte anche per il Btf Cantù a Broni e per la Comense in casa nell'anticipo con la Futura. Saluta il campionato con il sorriso e la vittoria invece la Vertematese che già salva ha fatto il colpo sul campo del Corsico. nel girone Verde si qualificano ai playoff: la capolista Melzo oltre a Rezzato, Parre, Robbiano, Lecco, Sondrio, Cremonese e Borgo San Giovanni.

Il programma dell'ultimo turno della seconda fase di serie C

Mercoledì 4 maggio ore 21.15 Comense-Futura Milano 32-72; sabato 7 ore 20.30 MBS-Nonna Papera Mariano 49-63, Garbagnate-Gavirate 47-54; domenica 8 ore 18 Broni-Btf Cantù 52-37; ore 18.30 Corsico-Vertematese 48-56, Bresso-Basket Como 46-36, Pro Patria-Gallarate 63-43, Bollate-Tradate 52-44.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 40; Ardor Bollate 36; Gallarate 34; Bresso 32; Broni 26; Tradate 24; Futura 22; Basket Como, Corsico 18; Btf Cantù, Garbagnate, Vertematese 16; Gavirate 10; Comense, Milano Basket Stars 2.