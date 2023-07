Basket femminile: si è chiuso ieri il campionato continentale giovanile di categoria giocato in Turchia.

Basket femminile: missione compiuta dall'Italia U18, batte la Repubblica Ceca ed è salva!

Può fare tirare finalmente un sospiro di sollievo il basket femminile italiano e applaudire la nazionale Under18 che in virtù del 13° posto agli Europei di categoria conquistato ieri in Turchia battendo nella finalina di consolazione la Repubblica Ceca, si è garantita la salvezza in Division A. Decisiva la vittoria messa a segno ieri dalle azzurre con la cestista di Figino Ilaria Bernardi autrice di 9 punti. L'avventura delle azzurre agli Europei turchi non è stata semplice ma fortemente condizionata da defezioni importanti e infortuni in corso d'opera. Nonostante tutto questo, Bernardi e compagne sono riuscite a strappare l'obiettivo ed ad evitare così la retrocessione in Division B dove sono cadute proprio Repubblica Ceca e Lituania.

Il tabellino di Italia-Rep. Ceca 68-63

Parziali 20-17, 37-29, 54-43

Italia: Aghilarre 3 (0/1, 1/1), Bernardi* 9 (3/5, 0/1), Lussignoli 10 (2/5, 2/3), Piatti* 13 (3/7, 0/1), Tempia* 6 (2/3, 0/1), Cappellotto 2 (0/1), Cedolini 10 (5/7, 0/2), Fantini 11 (4/7), Giacchetti* 2 (1/4, 0/1), Lucantoni* 2 (1/4, 0/2), Osazuwa ne, Sammartino (0/1 da 3). All. Lucchesi

Repubblica Ceca: Brozova* 11 (2/9, 1/5), Kytlicova 6 (1/5, 0/1), Mezihorakova* 20 (8/16, 0/3), Pribylova* 11 (1/5, 0/1), Stankova (0/3, 0/1), Klapkova* 1, Krausova (0/2 da 3), Leopoldova 4 (0/1, 1/2), Petlanova 7 (3/7, 0/2), Vecerova* (0/2), Vlachova 3 (0/3, 1/4). All. Ballino

Le 12 azzurre agli Europei

BENEDETTA AGHILARRE 2005 Basket Roma

ILARIA BERNARDI 2005 Basket Costa

ALICE CAPPELLOTTO 2005 San Lazzaro

GINEVRA CEDOLINI 2005 Basket Roma

MARTINA FANTINI 2005 Basket Roma

EMMA GIACCHETTI 2007 Campobasso

LAVINIA LUCANTONI 2005 Basket Roma

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 Ororosa Bergamo

CRISTINA OSAZUWA 2005 Basket Costa

CATERINA PIATTI 2006 Basket Costa

LUDOVICA SAMMARTINO ANGELA DANIELA 2005 Vigarano

VIRGINIA TEMPIA 2005 Brescia

Tutti i risultati della nazionale Italiana U18 femminile agli Europei

Girone Eliminatorio dal 1-2 luglio

Italia-Lituania 64-62

Italia-Portogallo 59-75

Italia-Belgio 62-44

Ottavi di finale

Italia-Ungheria 53-59

Prima partita dal 9° al 16° posto

Italia-Israele 62-65

Seconda partita dal 9° al 16° posto

Italia-Portogallo 45-44

Finale 13°-14° posto

Italia-Repubblica Ceca 68-63