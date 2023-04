Basket femminile negli anticipi Cantù colpo salvezza e Mariano vittoria per i playoff

Basket femminile si è aperto ieri sera il penultimo turno stagionale di serie C donne.

Basket femminile domenica 30 posticipi esterni per Como a Milano e per la Vertematese a Corsico

Si è aperto ieri sera il terzultimo turno di regular season del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Nel girone B la Nonna Papera Mariano ha centrato un altro successo che l'avvicina al traguardo playoff superando nettamente in casa il Trezzano e salendo momentaneamente al quarto posto solitario. Vittoria casalinga che sa di salvezza anticipata quella conquistata invece dal Btf Cantù che ha regolato il Gavirate condannandolo alla retrocessione. Domenica 30 posticipi fuori casa per Como a Milano ospite dell'Idea Sport e per la Vertematese chiamata al colpo sul campo del Corsico per tenere ancora aperta la porta dei playoff.

Il cartellone del 28° turno del girone B

Venerdì 28 aprile ore 21.15 Mariano-Trezzano 68-39, Tradate-Fernese 57-47, ore 20.45 Btf Cantù-Gavirate 46-30; domenica 30 ore 19 Idea Sport-Como, ore 21 Corsico-Vertematese, Legnano-Bollate, Garbagnate-Sondrio.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 46; S0ndrio 44; Corsico 42; Nonna Papera Mariano 40; Ardor Bollate 38; Vertematese 34; Idea Sport Milano, Legnano, Fernese, Tradate 24; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 10; Garbagnate, Gavirate 4.