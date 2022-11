Basket femminile negli anticipi successi casalinghi travolgenti di Vertemate e Mariano

Basket femminile si è aperto ieri sera l'8° turno d'andata di serie C donne.

Basket femminile oggi in campo a domicilio Como e Cantù per riassaporare il gusto dei due punti

L'8° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C si è aperto regalando due ampi successi casalinghi per Vertematese e Mariano Comense negli anticipi del venerdì. La Vertematese si mantiene al secondo posto superando a domicilio il Legnano. Più agevole il successo interno della Nonna Papera Mariano che ieri ha travolto Gavirate. Oggi in campo sia il Basket Como che ospita Tradate che il fanalino di coda Btf Cantù in casa contro l'Idea Sport Milano.

Il tabellino

Vertematese-Legano 50-37

Parziali: 13-5, 31-18, 40-25

Vertematese: Ghitti 17, Redolfi 7, Rossoni 8, A. Faverio 5, L. Faverio 5, Ortelli 4, Stocchi 3, Carusi 2, Carioli 1, Visiello, C. Orsenigo. All. Minotti

Nonna Papera Mariano-Gavirate 72-34

Parziali: 18-12, 41-14, 54-25

Mariano: Maggioni 17, E. Orsenigo 11, Pollini 10, Paleari 10, B. Cappelletti 9, Zorzi 6, Orlando 5, Mauro 2, Molteni 2, Conegian, Besana, Bionda. All. D. Cappelletti.

Programma dell'8° turno andata girone B

Venerdì 18 ore 21 Vertematese-Legnano 50-37, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate 72-34, Trezzano-Garbagnate 66-46, Fernese-Gallarate48-61; sabato 19 ore 20.45 Btf Cantù-Idea Sport Miano, 21 Basket Como-Tradate; domenica 20 Corsico-Sondrio.

La classifica del girone B

Gallarate 16; Vertematese 14; Corsico 12; Sondrio, Mariano 10; Bollate, Trezzano 8; Fernese, Tradate, Idea Sport, 6; Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.