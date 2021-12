Basket femminile nel derby colpo grosso della Vertematese in casa del Basket Como

Pallacanestro minors in rosa

Basket femminile si è chiuso ieri sera il primo turno di ritorno nel girone giallo1.

Basket femminile si è chiuso ieri sera il primo turno di ritorno nel girone giallo1

Basket femminile sconfitta a domicilio per le furie rosse del Btf Cantù stoppate dal Gallarate

Si è concluso ieri sera il primo turno di ritorno del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Nel girone Giallo 1 colpo grosso della Vertematese che è andata a vincere sul paequet della Ronchetti battendo di misura il Basket Como per 52-50. Sconfitta casalinga netta invece per il Btf Cantù superato dall'Isotec Gallarate che si conferma così seconda forza del torneo alle spalle dell'imbattuta Mariano.

Questo il programma dell'8° turno primo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 3 dicembre ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Comense 49-42, Tradate-Gavirate 79-50; sabato 4 ore 21 15 Btf Cantù-Gallarate 36-53, Basket Como-Vertematese 50-52.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 16; Isotec Gallarate 14; Tradate 12; Btf Cantù 8; Basket Como 6; Gavirate, Vertematese 4; Pol. Comense 0.

Questo il programma del 9° turno secondo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 10 dicembre ore 21.15 Gallarate-Basket Como, Gavirate-Btf Cantù; ore 21.30 Vertematese-Nonna Papera Mariano; sabato 11 ore 20.45 Comense-Tradate.