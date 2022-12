Basket femminile: strenne lariane per questo fine di 2022 nella seconda serie nazionale.

Basket femminile: nel girone Nord di A2 comanda la binaghese Valentina Gatti con Castelnuovo

Il vertice della serie A2 italiana di basket femminile parla un po' comasco. Già perché quando manca una sola giornata alla fine dell'andata nel girone Nord comanda a punteggio pieno il Castelnuovo Scrivia dove milita da protagonista la lunga di Binago Valentina Gatti che viaggia a una media di quasi 6 punti e 5 rimbalzi a partita.

Un primato solitario arrivato proprio nell'ultima partita di questo pirotecnico 2022 che ha visto Gatti e il suo team piemontese vincere lo scontro diretto a spese della rivale Ponte Casa d'Aste Milano dove ormai da qualche anno gioca l'ala comasca Paola Novati. Il duello tutto lariano si è risolto come detto a favore del Castelnuovo di Gatti che si è imposto nell'ultimo turno dell'anno vecchio, penultimo d'andata per 63-53 inanellando così la dodicesima vittoria di fila che vale appunto vetta e imbattibilità.

Detto di Novati al secondo posto merita la citazione anche la quarta piazza del Basket Costa Masnaga capitanato dall'ala di Arosio Angelica Tibè affiancata da altre giovani giovani cestiste lariane. Inoltre da segnalare un'altra cestista nostrana che sta vivendo una stagione da protagonista come la lunga canturina ex Mariano e Costa Meriem Nasraoui quarta in classifica marcatrici a quota 17.3 punti di media gara che veste la maglia dell'Acciaierie Valbruna Bolzano.

Il campionato ora osserva la pausa per le festività e tornerà in campo nel weekend del 7-8 gennaio quando chiuderà il girone d'andata con il big che vedrà il Castelnuovo di Gatti chiamato a difendere primato e imbattibilità sul campo dell'inseguitrice Udine.

Programma del 13° ultimo turno d'andata girone Nord serie A2 donne

Sabato 7 gennaio Acciaierie Valbruna Bolzano-Mantova, Milano-Ponzano, Udine-Castelnuovo, Treviso-Alpo, Trieste-Alperia Bolzano, Carugate-Costa Masnaga; domenica 8 Broni-Vicenza.

Classifica girone Nord serie A2 donne

Castelnuovo Scrivia 24; Milano, Udine 22; Costa Masnaga 18; Mantova 14; Broni, Treviso 12, Carugate, Alperia Bolzano 10; Trieste 8; Alpo, Acciaierie Valbruna Bolzano 6; Ponzano 4; Vicenza 0.