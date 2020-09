Basket femminile nel weekend torna il pubblico per le amichevoli di Costa Masnaga

Basket femminile notizia importante per i tifosi e appassionati della pallacanestro rosa-

Basket femminile al palazzetto di via Verdi per le tre gare di sabato 26 e domenica 27 potranno accedere perl solo i sostenitori accreditati

Novità importanti per gli appassionati del basket femminile e per i tifosi del Basket Costa Masnaga a due settimane dal debutto nel campionato di serie A1. Come previsto dall’ordinanza n.610 della Regione Lombardia, emanata il 19 settembre, il Basket Costa riapre le porte del suo palazzetto di via Verdi al pubblico. Un provevdimento già attivo per la tre gare amichevoli in programma nel weekend e che vedranno in campo la squadra di serie B del Basket Costa contro Giussano e di Serie A1 tra la Limonta Costa Masnaga e Broni sabato 26 settembre rispettivamente alle ore 17 e alle ore 19.30, ma anche per la partita di serie A1 tra la Limonta Costa e Vigarano, programmata per domenica 27 settembre alle ore 17. Tornerà quindi il pubblico al palazzetto di via Verdi ma solo ed esclusivamente i soci sostenitori “IoTifoCosta” che hanno già avuto l’assegnazione del seggiolino. Come da disposizioni non sarà consentito l’accesso libero senza prenotazione. Comunque un primo passo si spera verds il ritorno alla normalità delle partite anche sulle tribune del basket femminile.