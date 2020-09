Basket femminile, nel weekend una vittoria e una sconfitta per Costa Masnaga 

Basket femminile ultimi test precampionato per il club biancorosso.

Basket femminile la Limonta sabato ha perso con Broni ma poi si è riscatta domenica battendo Vigarano

Ultimo weekend di precampionato per il basket femminile italiano. Mentre Venezia ha vinto la Supercoppa Italiana a Schio, il Basket Costa Masnaga in due giorni ha giocato le ultime due amichevoli di preseason. Il bilancio per le pantere di coach Paolo Seletti è stato di una sconfitta e una vittoria. Sabato bel test equilibrato contro Broni che alla fine l’ha spuntata di misura per 74-78. Domenica replica sempre presso il palazzetto di via Verdi dove le costine hanno regolato Vigarano per 94-85. E sabato 3 ottobre parte il campionato con Limonta Costa-Bologna.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga – PF Broni 74-78

(20-22; 42-36; 54-61)



Limonta Costa Masnaga: E. Villa 13, M. Villa 14, Osazuwa 2, Nunn ne, Toffali ne, N’Guessan ne, Labanca 4, Jablonowski 4, Allievi 2, Spinelli 5, Kovatch 22, Del Pero 8.

PF Broni: Orazzo 25, Togliani 13, Ianezic, Rulli 5, Castello 13, Roma 2, Parmesani, Madera 18, Soli 2, Lavezzi, Capra.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga – Dondi Multistore Vigarano 94-85

(32-23; 51-48; 76-62)



Limonta Costa Masnaga: E. Villa 10, M. Villa 15, Osazuwa 4, Nunn ne, Toffali ne, N’Guessan ne, Labanca 2, Jablonowski 14, Allievi 12, Spinelli 5, Kovatch 25, Caloro 1, Del Pero 6.

Dondi Multistore Vigarano: Tasevska ne, Rosset 12, Valensin 9, Sorrentino 11, Policari 17, Tapley 17, Landi 4, Yurkevichus 15, Atanasovska.