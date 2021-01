Basket femminile niente botto di inizio anno, Costa ko a Bologna

Basket femminile si è aperto il 2021 e il ritorno del campionato di A1 donne.

Basket femminile la Limonta però ha lottato per oltre due quarti prima di arrendersi

E’ iniziato ufficialmente il 2021 per il massimo campionato di basket femminile italiano. Ieri si sono giocate le gare del primo turno di ritorno che non hanno regalato sorprese positive per i colori nostrani. Niente da fare infatti per la Limonta Costa Masnaga che per oltre due quarti è rimasta in partita contro la Virtus Bologna per poi alzare bandiera bianca contro la seconda della classe. Sugli scudi le due gemelle Villa. Costa tornerà in campo sabato 9 gennaio in casa contro la capolista Venezia.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna – Limonta Costa Masnaga 82 – 65

(21-18, 38-33, 68-42, 82-65)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: D’Alie 6 (3/4, 0/3), Begic* 11 (5/10, 0/2), Tassinari 12 (1/4, 2/5), Bishop* 15 (3/7, 1/4), Tava 2 (1/1, 0/2), Roccato, Tartarini, Barberis* 9 (3/3, 1/2), Battisodo* 8 (2/5 da 3), Cordisco, Williams* 19 (5/7, 3/5), Rosier. Allenatore: Serventi.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Villa 14 (4/6, 2/5), Villa* 16 (5/16, 1/2), Del Pero* 5 (1/3, 1/4), Jablonowski 5 (1/6, 1/1), Spinelli* 9 (3/9, 1/4), Allievi 6 (3/5 da 2), Labanca, Toffali, N’Guessan*, Nunn* 10 (5/12, 0/1). All. Seletti.

Il cartellone del 14° turno, primo di ritorno di A1 donne

03/01/2021

Virtus Segafredo Bologna – Limonta Costa Masnaga 82 – 65

USE Scotti Rosa Empoli – Passalacqua Ragusa 57 – 69

Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca – Fila San Martino di Lupari 71 – 73

O.ME.P.S. BricUp Battipaglia – Dinamo Sassari 72 – 94

Dondi Multistore Vigarano – PF Broni 93 63 – 72

Umana Reyer Venezia – Allianz Geas Sesto San Giovanni 91 – 49

24/02/2021

La Molisana Magnolia Campobasso – Famila Wuber Schio

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 26, Virtus Segafredo Bologna 24, Passalacqua Ragusa** 20, Famila Wuber Schio** 20, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 14, Limonta Costa Masnaga 14, Fila San Martino di Lupari* 12, La Molisana Magnolia Campobasso** 8, PF Broni 93* 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca***** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia***** 0

*una partita in meno

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno di A1 donne

Sabato 9 gennaio ore 18 Limonta Costa-Venezia, Sassari-San Martino; domenica 10 Ragusa-Bologna, Schio-Battipaglia, Geas-Lucca, Campobasso-Vigarano, Broni-Empoli.