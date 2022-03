Basket femminile: niente impresa per il Villa Guardia che si arrende alla capolista 

pallacanestro rosa minors risultati

Basket femminile: si è giocato il recupero del 4° turno di ritorno di Promozione rosa.

Basket femminile: ieri sera la Fernese si è imposta sul campo della squadra lariano per 47-55

Niente da fare per il GS Villa Guardia che ieri sera si è dovuta arrendere nel recupero del 4° turno di ritorno del campionato di Promozione di basket femminile battuta in casa dalla capolista Fernese. Il team lariano diretto da coach Roberto Cantaluppi ci ha provato e ha giocato a lungo alla pari con la prima della classe del girone Verde ma dopo l'intervallo ha subito il break che poi è risultato decisivo e che non ha saputo più recuperare. Ora il Villa guardia è atteso dagli ultimi due recuperi: martedì 8 sul campo del Lainate e poi domenica 13 in casa contro Binzago.

Il tabellino di Villa Gurdia-Fernese 47-55 (16-19, 29-33, 37-44)

Villa guardia: Bianchi 11, Montorfano 10, Cammarata 5, Delal Bosca 5, Okland 4, De caro 3, fasola 3, Benzoni 2, EW. Duzioni 2, Fomasi 2, Galbiati, F. Duzioni. All. Cantaluppi

Il programma del recupero del 4° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 4 marzo Lainate-San Rocco 60-41; domenica 6 ore 17 Villa Guardia-Fernese 47-55, Canegrate-Samarate 45-38, Binzago-Real Busto 49-36.

Classifica aggiornata del girone Verde

Fernese 24; Lainate 22; Canegrate 20; Gs Villa Guardia 12; Samarate 10; San Rocco, Binzago 6; Real Busto 2.

Il programma del recupero del 5° turno di ritorno del girone verde

Giovedì 10 marzo Fernese-Real Busto; venerdì 11 Lainate-Canegrate; sabato 12 Samarate-San Rocco; domenica 13 ore 18.30 Villa Guardia-Binzago.

Recupero del 2° turno di ritorno

Martedì 8 marzo ore 21 Lainate-Villa Guardia.