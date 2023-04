Basket femminile Nonna Papera Mariano bel colpo a Tradate e aggancio al terzo posto

Basket femminile si è aperto ieri sera il 27° turno di serie C donne.

Basket femminile Vertematese cade con onore contro la capolista Gallarate, stasera c'è Como-Corsico

Si è aperto ieri sera il 27° turno stagionale del campionato di serie B di basket femminile. Un turno favorevole alla Nonna Papera Mariano che ha proseguito la sua scalata andando a vincere sul non facile campo di Tradate: dopo una prima parte equilibrata decisivo il parziale messo a segno dalle ragazze di coach Dionigi Cappelletti nella terza frazione. Con questo successo Mariano aggancia al terzo posto Corsico e tiene apertissima la porta dei playoff. Porta quasi chiusa invece per al Vertematese che ieri sera ci ha provato ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca in casa contro la capolista Gallarate. Questa sera tocca al Basket Como che alle ore 21 ospita il Corsico. A riposo invece il Btf Cantù.

Il cartellone del 27° turno del girone B

Venerdì 21 aprile ore 21.15 Tradate-Mariano 47-57 (13-15, 25-24, 37-47), ore 21.30 Vertematese-Gallarate 36-49 (14-18, 23-28, 27-38), Fernese-Trezzano 48-44, Gavirate-Idea Sport 57-52; sabato 22 ore 21 Como-Corsico, Sondrio-Legnano; domenica 23 Bollate-Garbagnate. Riposa Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 46; S0ndrio 42; Corsico, Nonna Papera Mariano 38; Ardor Bollate 36; Vertematese 34; Idea Sport Milano, Legnano, Fernese 24; Tradate 22; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate, Gavirate 4.