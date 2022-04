Basket femminile Nonna Papera Mariano domina il big match con Pro Patria e resta sola in testa

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile prima vittoria della Comense contro MBS, ok anche Vertemate, cade male il Btf Cantù e domami in posticipo il Basket Como

C'era grande attesa nel girone Giallo del campionato di basket C femminile per il big match che metteva di fronte le due capoliste di questa seconda fase. E l'attesa non è andata delusa ma soprattutto ha premiato la Nonna Papera Mariano che trascinata da Carolina Bossi top scorer con 18 punti ha battuto in casa con un netto 58-41 la Pro Patria Busto restando così da sola in vetta al girone. Da segnalare anche il primo successo stagionale della Comense che ha vinto la sfida sul fondo contro MBS mentre pesante anche il successo casalingo in volata per la Vertematese. Brutta sconfitta invece quella subita a Corsico dal Btf Cantù. Ricordiamo che il Basket Como chiuderà il turno domani sera, martedì 5 aprile nel posticipo casalingo contro Broni.

Programma del 4° turno del girone Giallo

Venerdì 1 aprile ore 21 Nonna Papera Mariano-Pro Patria 58-41, Gallarate-Bollate 46-49, Gavirate-Futura 56-62; sabato 2 ore 20.30 Vertematese-Garbagnate 44-42, Comense-MBS 69-54; domenica 3 ore 18.30 Corsico-Btf Cantù 69-36, Bresso-Tradate 67-60, martedì 5 aprile Basket Como-Broni.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 32;Pro Patria Busto Arsizio 32; Gallarate 30; Ardor Bollate 28; Bresso 26; Tradate 22; Broni 20; Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura, Corsico 14; Vertematese 12; Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.

Programma del 5° turno del girone Giallo

Venerdì 8 aprile ore 21 Tradate-Pro Patria, Gavirate-Corsico; sabato 9 ore 20.30 Futura -Mariano, Btf Cantù-Bresso, Garbagnate-Comense; 211 Basket Como-Bollate, MBS-Gallarate; domenica 10 ore 10 Broni-Vertematese.