Basket femminile, Nonna Papera Mariano domina il derby con il Basket Como e vola in vetta da sola

Pallacanestro minors rosa risultati

Si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone Giallo1 si conferma in vetta da sola la Nonna Papera Mariano in attesa che Gallarate giochi stasera il posticipo contro la Comense. E settimana prossima le due prima della classe affronteranno venerdì 19 nel penultimo turno prima del giro di boa. Intanto ieri Mariano ha vinto la sua quinta partita di fila dominando il derby contro il Basket Como mentre il Btf Cantù ha perso a Tradate e la Vertematese non è riuscita nel bis vincente cadendo sul campo del Gavirate.

Questo il programma del 5° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 12 novembre Nonna Papera Mariano-Basket Como 57-30, Gavirate-Vertematese 61-56, Tradate-Btf Cantù 56-44, sabato 13 ore 20.45 Comense-Gallarate.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 10; Tradate 8; Btf Cantù 4; Basket Como, Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.

Questo il programma del 6° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 19 novembre ore 21.15 Gallarate-Nonna Papera Mariano, ore 21.30 Vertematese-Tradate; sabato 20 ore 2030 Btf Cantù-Comense, ore 21 Basket Como-Gavirate.