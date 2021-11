Basket femminile Nonna Papera Mariano è regina solitaria al giro di boa

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è chiusa l'andata del girone Giallo 1 di serie C Donne.

Basket femminile sorridono anche il Btf Cantù e il Basket Como corsare entrambe nei derby lariani

Si è chiuso il girone d'andata nel campionato di serie C di basket femminile lombardo. Nel girone Giallo1 al giro di boa si conferma prima da sola la Nonna Papera Mariano che ha sbancato anche il campo del Gavirate con autorità. Più sofferto il successo esterno del Btf Cantù sul campo della Vertematese che ha dato filo da torcere per tutta la gara arrendendosi nel finale alle sorelle Francesca e Laura Rossi per spalleggiate da Sara Volpi. L'altro derby lariano ha visto il successo corsaro del Basket Como contro una generosa Pol. Comense che resta però da sola all'ultimo posto senza vittorie.

I risultati del 7° turno ultimo d'andata del girone Giallo1

Venerdì 26 novembre ore Gavirate-Nonna Papera Mariano 53-67 (14-21, 30-32, 40-47), Gallarate-Tradate 50-48, Vertematese-Btf Cantù 54-60 (14-12,25-33, 42-42); sabato 27 Comense-Basket Como 38-47 (9-13, 17-24, 30-41).

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 14; Isotec Gallarate 12; Tradate 10; Btf Cantù 8; Basket Como 6; Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.

Questo il programma dell'8° turno primo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 3 dicembre ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Comense, ore 21 15 Btf Cantù-Gallarate, Tradate-Gavirate; sabato 4 ore 21 Basket Como-Vetematese.