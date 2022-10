Basket femminile, Nonna Papera Mariano torna alla vittoria: Legnano ko 

Basket femminile: si è aperto il 5° turno d'andata del torneo di C donne.

Basket femminile: questa sera tocca al Btf Cantù

Si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C lombardo. Nel girone B nell'anticipo casalingo è tornata a vincere la Nonna Papera Mariano Comense che ha battuto in scioltezza il giovane Legnano per 69-55 (20-12;42-26;60-41) al termine di una gara sempre in pugno. Oggi tocca al Btf Cantù che in casa riceve Tradate con l'imperativo di staccare il primo successo stagionale. Domenica in Valtellina invece per la Vertematese che proverà a sbancare Sondrio per riagganciare in vetta il Gallarate che ieri ha vinto il big match contro Corsico. Turno di riposo per il Basket Como.

Il cartellone completo del 5° turno d'andata del girone B

Venerdì 28 ottobre ore 21.15 Mariano-Legnano 69-55, Gavirate-Trezzano 57-58, Gallarate-Corsico 57-551; sabato 29 ore 20.45 Btf Cantù-Tradate; domenica 30 ore 17.30 Sondrio-Vertematese, Bollate-Fernese, Garbagnate-Idea Sport Milano. Riposa Basket Como.

Classifica del girone B

Gallarate 10; Vertematese, Corsico 8; Ardor Bollate, Sondrio, Trezzano 6; Basket Como, Fernese, Mariano 4; Fernese, Tradate, Idea Sport, Legnano 2; Gavirate, Garbagnate, Btf Cantù 0.