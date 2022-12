Basket femminile: Nonna Papera Mariano travolge anche Garbagnate: ora è seconda!

Basket femminile: si è aperto ieri l'11° turno d'andate di serie C donne.

Basket femminile: posticipi domenicali in trasferta per Como e Cantù, lunedì sera chiuderà la Vertematese ospite della Fernese

Si è aperto ieri sera l'11° turno d'andata del girone B del campionato di basket femminile di serie C e lo ha fatto ancora una volta nel segno della Nonna Papera Mariano. Il team diretto da coach Dionigi Cappelletti infatti ha inanellato l'ennesima vittoria di fila che gli permette di continuare la sua scalata alla classifica: ora ha agnciato il secondo posto. Ieri sera la squadra marianese ha confermato il suo stato di grazia demolendo in casa il Garbagnate per 71-32: di fatto partita chiusa già al termine del primo quarto finito 22-8. Poi le biancorosse hanno allungato sul 36-13 all'intervallo e sul 58-30 al 20'. Posticipi domenicali per Como domani a Sondrio e per il Btf Cantù atteso dalla difficile trasferta a Bollate. Infine lunedì sera chiuderà la Vertematese ospite della Fernese.

Programma dell'11° turno del girone B di serie C donne

Venerdì 9 dicembre ore 21.15 Mariano-Garbagnate 71-32, Gallarate-Tradate 62-52, Gavirate-Legnano 42-56; domenica 11 ore 17.30 Sondrio-Como; ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù, Corsico-Trezzano; lunedì 12 ore 21.30 Fernese-Vertematese.

La classifica girone B

Gallarate 22; Sondrio, Corsico, Mariano 16; Vertematese, Bollate 14; Tradate, Fernese 10; Trezzano, Idea Sport Milano 8; Basket Como 6; Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.