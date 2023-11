Basket femminile: Nonna Papera Mariano weekend da capolista... aspettando il posticipo Nibionno-Como

Weekend da capolista per la Nonna Papera Mariano nel girone C del campionato di basket femminile di serie C. La squadra di coach Dionigi Cappelletti infatti ha aperto il girone di ritorno rispettando il pronstico e andando a sbancare il campo del Garbagnate e agganciando momentaneamente in vetta il Nibionno che giocherà solo mercoledì il posticipo a Como.

Sorride anche il Villa Guardia che ha vinto ancora il derby contro il Btf Cantù centrando il quarto successo stagionale e issandosi così al quarto posto solitario. Mastica ancora amaro invece la Vertematese battuta in casa dal Lecco.

I risultati dell'8° turno, primo di ritorno del girone C

Venerdì 24 novembre ore 21.30 Vertematese-Lecco 44-67 (20-31), sabato 25 ore 21.15 Villa Guardia-Btf Cantù 55.37 (28-16); domenica 26 ore 18.30 Garbagnate-Mariano 33.57 (12-26); mercoledì 29 ore 21.30 Basket Como-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 14; Lecco 12; Villa Guardia8; Garbagnate 6; Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.

Il programma dell'8° turno, primo di ritorno del girone C

Venerdì 1 dicembre ore 21.15 Cantù-Como, Nonna Papera Mariano-Vertematese; sabato 2 ore 18 Lecco-Garbagnate, ore 21 Nibionno-Villa Guardia.