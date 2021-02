Basket femminile oggi alle 18 fari puntati sul derby lombardo Geas-Limonta

Basket femminile si è già aperto il 19° turno del campionato di A1 donne.

Basket femminile la capitana canturina Beatrice Del Pero guida la carica in casa Costa Masnaga

Si è aperto ieri il 19° turno del massimo campionato italiano di basket femminile che oggi punta i fari sul derby lombardo Geas Sesto-Limonta Costa Masnaga. Per le pantere capitanate dalla canturina Beatrice Del Pero una sfida sempre sentita contro un Geas in grande salute e che vince da 5 gare di fila. All’andata la squadra di Sesto sbancò Costa Masnaga per 76-52 ma ora la Limonta è in salute e reduce da due successi di fila. Di fronte tante giovani italiane promettenti: da una parte per il Geas le varie Panzera, Verona, Ercoli, Crudo allenate da Cinzia Zanotti sulla sponde di Costa le gemelle Villa ma anche Spinelli, Toffali e N’Guessan che stanno crescendo sotto la regia di coach Paolo Seletti. Insomma si annuncia una bella partita dal pronostico aperto tra due squadre che esprimono un bella pallacanestro moderna e frizzante. Negli anticipi di ieri tre vittorie esterne di Lucca, Ragusa e Battipaglia. Oggi anche il big match d’alta quota Schio-Venezia.

Il cartellone del 19° turno, 6° di ritorno di A1

Sabato 20 febbraio Sassari-Lucca 80-91, San Martino-Ragusa 48-67, Vigarano-Battipaglia 82-90; domenica 21 ore 18 Geas Sesto-Limonta Costa, Broni-Campobasso, Empoli-Bologna, Schio-Venezia.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 38, Schio* 32; Ragusa *30; Virtus Bologna* 28, Geas Sest0 26; Empoli* 20; San Martino di Lupari*, Limonta Costa Masnaga 18; Campobasso** 14; Broni ** 10; Le Mura Lucca*** 8; Sassari**6; Battipaglia*** 4; Vigarano**2. (*una gara in meno).