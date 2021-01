Basket femminile oggi Costa Masnaga spettatrice di due sfide importanti in chiave playoff

Basket femminile giovedì di recuperi per il campionato italiano di serie A1 donne.

Basket femminile la Limonta tornerà in campo sabato 23 gennaio in casa contro San Martino di Lupari

Giovedì di recuperi importanti per il massimo campionato italiano di basket femminile. Dopo aver annunciato l’ingaggio dell’esterna assese Laura Spreafico, la Limonta Costa Masnaga sta già preparando il prossimo delicato impegno in programma sabato 23 gennaio in casa contro il San Martino di Lupari, una sfida che profuma di posizioni playoff, ma oggi fa da spettatrice interessata a due sfide molto importanti: alle ore 16 va in scena infatti Geas Sesto San Giovanni -Passalacqua Ragusa mentre in serata alle ore 19 toccherà a Gesam Gas E Luce Lucca-PF Broni 93. Due sfide importanti per definire la gerarchia della classifica anche in chiave playoff. Intanto in vista del 17° turno stagionale del prossimo weekend, la Lega ha comunicato le designazioni arbitrali: la gara di sabato 23 gennaio alle ore 18 presso il palazzetto di Costa Masnaga Limonta Costa-Fila San Martino di Lupari sarà diretta dai signori Alberto Maria Scrima, Alessandro Saraceni, Gabriele Cagno.

I due recuperi in programma oggi giovedì 21 gennaio 2021

Ore 16 Allianz Geas Sesto San Giovanni -Passalacqua Ragusa, ore 19 Gesam Gas E Luce Lucca-PF Broni 93.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 32, Schio*, Bologna 26; Ragusa** 24, Geas Sesti * 18; Empoli *, San Martino di Lupari 16; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso**, Broni ** 10; Sassari** 6; Le Mura Lucca**** 4; Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).

Il cartellone del 17° turno, 4° di ritorno di A1

Sabato 23 gennaio ore 18 Costa Masnaga-San Martino di Lupari, Virtus Bologna-Sassari; domenica 24 Ragusa-Lucca, Campobasso-Empoli, Geas-Battipaglia: martedì 25 Schio-Vigarano, Broni-Venezia.