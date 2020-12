Basket femminile oggi derby nostrano tra l’arosiana Tibè e la binaghese Gatti

Basket femminile tempo di recuperi anche nel campionato di A2 donne.

Basket femminile una sfida tutta lariana nel big match delle ore 18.30 Vicenza-Castelnuovo Scrivia

Tempo di recuperi anche nel campionato di basket femminile di serie A2. Oggi, nel girone Nord, si gioca una sfida al vertice alle ore 18,30 tra A.S. Vicenza e Autosped Castelnuovo Scrivia divise da soli due punti in classifica. Una sfida che vedrà arricchirsi anche di un derby lariano in campo sotto canestro. Da una parte infatti la lunga di Arosio classe 1996 Angelica Tibè padtona di casa con Vicenza seconda in classifica e dall’altra Valentina Gatti centro di Binago classe 1988 punto di forza del Castelnuovo del coach Francesca Zara indimenticata stella della grande Comense. Per Tibè e Gatti una sfida nella sfida in una stagione che le sta vendendo grandi protagoniste: Gatti viaggia a una media di 13 punti, 9 rimbalzi e 17 di valutazione a partita mentre Angelica le tiene testa con una media di 11 punti, 6.5 rimbalzi e 12.5 di valutazione generale. Una duello nostrano tutto da seguire che mette in palio punti importanti per la classifica del girone Nord di A2 femminile.

Classifica girone Nord di a2

Udine 14; Vicenza, Crema 12; Castelnuovo Scrivia, Moncalieri, San Giorgio Mantova 10; Alpo, Sanga Milano 8; Bolzano 6; Albino, Ponzano 4; San Martino di Lupari 2; Carugate 0.