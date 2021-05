Basket femminile oggi il Sanga del trio lariano Novati-Meroni-Quaroni mira la finale

Basket femminile stasera si gioca gara2 della semifinale di A2 con tante cestiste nostrane.

Serata speciale per cuori forti quella di questa sera per il basket femminile anche nostrano che al PalaGoldoni di Vicenza alle ore 20 vivrà il secondo atto della serie di semifinale playoff di A2 tra le locali dell’A.S. Vicenza e il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano. In campo oggi anche tante cestiste lariane: da una parte in casa vicentina gioca la lunga di Arosio Angelica Tibè protagonista di una grande annata. Dall’altra il trio lariano composto da Paola Novati, Marta Meroni ed Elena Quaroni che con Milano hanno già il primo match ball per chiudere la serie 2-0 e volare in finalissima. Sfida da dentro-fuori invece per le vicentine di Angelica Tibè che, dopo aver perso gara 1 a Milano per 55-51 devono vincere assolutamente per impattare la serie e rimandare il verdetto all’eventuale bella in programma ancora a Vicenza domenica 30 maggio.

La vincente di questa semifinale sfiderà in finalissima la vincente della serie Moncalieri-Alpo che è in questo momento in perfetta parità sull’1-1 dopo che Alpo ha equilibarto i conti ieri sera andando a vincere gara 2 in Piemonte per 52-58. In gara 1 vittoria esterna per Moncalieri in Veneto per 59-62. Quindi tutto si deciderà domenica 30 maggio quando sul parquet piemontese Moncalieri e Alpo si affronteranno nella bella per staccare il pass per la finalissima dove la vincente troverà ad un’avversaria che anche in piccola parte parlerà lariano.