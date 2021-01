Basket femminile oggi in campo Venezia che sabato sarà a Costa Masnaga

Basket femminile tempo di recuperi nel campionato di A1 donne.

Basket femminile ieri Schio ha travolto Lucca priva dell’ex capitana di Asso Laura Spreafico

Tempo di recuperi nel massimo campionato italiano di basket femminile. Con la Limonta Costa Masnaga che da spettatrice interessata sta preparando il secondo impegno del girone di ritorno in programma sabato 9 gennaio, ieri sera si è giocato Schio-Lucca con il successo fragoroso delle venete per 107-53 contro le toscane ormai prive della loro ex capitana l’assese Laura Spreafico mentre oggi giovedì 7 gennaio andrà in scena il recupero del 12° turno il testacoda Battipaglia-Venezia. Venezia che sarà ospite proprio di Costa sabato 9 gennaio alle 18 per il 2° turno del girone di ritorno.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 26, Virtus Segafredo Bologna 24, Famila Schio* 22; Passalacqua Ragusa** 20, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 14, Limonta Costa Masnaga 14, Fila San Martino di Lupari* 12, La Molisana Magnolia Campobasso** 8, PF Broni 93* 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca**** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia***** 0

*una partita in meno

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno di A1 donne

Sabato 9 gennaio ore 18 Limonta Costa-Venezia, Sassari-San Martino; domenica 10 Ragusa-Bologna, Schio-Battipaglia, Geas-Lucca, Campobasso-Vigarano, Broni-Empoli.