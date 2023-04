Basket femminile: si infiamma la seconda fase del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile: oggi la canturina Del Pero a Crema cerca il pass per la semifinale scudetto

Sono giorni caldissimi per il basket femminile italiano che sta giocando i playoff scudetto ma anche i playout salvezza. Ieri Schio battendo alla bella Campobasso è già volata in semifinale tricolore, obiettivo questo anche della canturina Beatrice Del Pero che stasera potrebbe centrare con la sua Bologna in caso di vittoria a Crema.

Oggi infatti alle 21 è in programma il return match della serie tra cremasche e felsinee che con la brianzola Del Pero proveranno a bissare il successo di gara 1, chiudere i conti e volare in semifinale. L'eventuale gara3 si giocherebbe a Bologna sabato 15 aprile. La squadra vincente giocherà la semifinale scudetto contro la vincente di Sassari-Geas Sesto che è sull'0-1.

Spostandoci nelle zone calde dei playout alla bella è volata la vertematese Sofia Frustaci che con la sua Lucca ha pareggiato la serie contro Moncalieri grazie al successo ottenuto ieri sera in gara 2 vinta per 73-54 con 2 punti segnati anche dalla cestista lariana. La gara 3 diventa così decisiva e si giocherà a Moncalieri venerdì 14 aprile. La vincente sarà salva.

Cartellone gara 1 quarti playoff

Martedì 4 aprile Schio-Campobasso 85-55, giovedì 8 ore 20 Bologna-Crema 95-70; venerdì 7 Venezia-Ragusa 69-52, Sassari-Geas Sesto 85-90.

Cartellone gara 2 quarti playoff

Già giocata Campobasso-Schio 67-66, oggi martedì 11 aprile ore 20.30 Ragusa-Venezia, Geas Sesto-Sassari; ore 21 Crema-Bologna,

Cartellone gara 3 playoff

Già giocata ieri SchioCampobasso87-63; Schio in semifinale

Cartellone gara 1 playout

Giovedì 6 aprile ore 20.30 Faenza-Valdarno 55-50, Moncalieri-Lucca 80-59.

Cartellone gara 2 playout

Lunedì 10 aprile Lucca-Moncalieri 73-54, Valdarno-Faenza 61-53

Cartellone gara 3 belle playout

Venerdì 14 aprile ore 20-30 Moncalieri-Lucca, Faenza-Valdarno