Basket femminile oggi l’assese Laura Spreafico sfida in semifinale Venezia

C’è anche un pò di pallacanestro comasca nel primo appuntamento del basket femminile italiano. A Schio infatti da giovedì 24 è iniziata la Supercoppa Italiana “Famila Cup” 2020 che domani assegnerà il primo titolo stagionale e che vede in campo anche la cestista assese ex Comense Laura Spreafico. L’ala Sprea è capitana de Le Mura Lucca che ieri hanno faticato per vincere nei quarti finale contro San Martino di Lupari imponendosi di stretta misura per 77-76 e qualificandosi per la semifinale di oggi alle ore 17 contro Venezia. Per Spreafico 10 punti in 32′ minuti di gioco ma polveri bagnate al tiro con 5/10 ai liberi e un misero 2/18 dal campo. Oggi come detto la sfida che vale la finalissima di domani contro l’Umana Venezia.

Questo il cartellone della Supercoppa Italiana

Quarti di finale

Venezia-Empoli 84-67

Schio-Vigarano 108-52

Lucca-San Martino 77-76

Ragusa-Geas 70-64

Semifinali

Oggi sabato 26 settembre

Ore 17- Lucca-Venezia

Ore 20 Schio-Ragusa

Finalissima domenica 27 settembre ore 18.30