Basket femminile, oggi l’Italia di Laura Spreafico cerca l’impresa contro la Rep. Ceca

Giornata cruciale, quella di oggi, per il basket femminile italiano. Oggi, infatti, le azzurre di coach Lino Lardo, gasate dal successo ottenuto due giorni fa nella bolla di Riga contro la Romania, sfidano alle ore 18.45 ora italiana (diretta Sky Sport Arena) la Repubblica Ceca, attualmente capolista del girone D per le qualificazioni agli europei estivi.

Basket femminile, le azzurre nella bolla di Riga sono chiamate a vincere di 11 punti per ribaltare il ko dell’andata

Si tratta di una sfida delicata e, come detto, decisiva, visto che le azzurre, con l’assese Laura Spreafico in gruppo, sono chiamate a ribaltare il -10 subito nel match d’andata a Cagliari per 52-62. Uno scarto che l’Italia dovrà provare a ribaltare vincendo almeno di 11 punti per sperare ancora di qualificarsi all’Europeo 2021 da prime nel girone. In caso di sconfitta, nulla di compromesso, ma a quel punto le azzurre dovranno giocare per entrare nella lista delle migliori cinque seconde dei nove gironi delle qualificazioni.

Ovviamente, l’ex Comense Laura Spreafico, che ha saltato il match con la Romania, spera di poter scendere in campo questa era.

Le Azzurre

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#6 Laura Spreafico (1991, 180, A, Gesam Gas e Luce Lucca)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

La Repubblica Ceca

#0 Renata Brezinova (1990, 190, C, Sokol HK)

#4 Michaela Krejzova (1998, 184, A, Chomutov)

#9 Lenka Bartakova (1991, 175, G, Slavia)

#10 Beata Adamcova (1993, 180, A, Zabiny Brno)

#11 Katerina Elhotova (1989, 180, G, USK Praha)

#14 Eliska Mircova (1996, 176, P, Slavia)

#15 Sarah Berankova (1996, 176, G, KP Brno)

#18 Natalie Stoupalova (1998, 185, A, Zabiny Brno)

#23 Michaela Matuskova (1997, 171, G, Sokol HK)

#24 Barbora Holubova (2000, 186, C, Slavia)

#44 Julia Reisingerova (1998, 194, C, Girona – Spagna)

#88 Petra Zaplatova (1991, 175, G, Torun – Polonia)

All: Stefan Svitek

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone D, Riga (Lettonia)

13 novembre 2020

Repubblica Ceca-Danimarca 84-64

Romania-Italia 68-90

15 novembre 2020

Danimarca-Romania (15.30 in Italia)

Repubblica Ceca-Italia (18.45 italiane, diretta Sky Sport Arena)

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Romania 4 (1/2)

Danimarca 3 (0/3)