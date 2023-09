Basket femminile: ora è ufficiale il GS Villa Guardia è ripescato e giocherà in serie C 2023/24

Basket femminile: in queste ore dalla Federazione è arrivata una bella notizia in casa del club lariano.

La società è sul mercato per rinforzare la rosa che ha già aggiunto la nuova arrivata Alice Panella da Seregno

Bella notizia per il basket femminile lariano che può brindare al ripescaggio in serie C del GS Villa Guardia. Dopo una lunga estate di attesa, finalmente il sogno è diventato realtà per la società lariana che in queste ore ha ricevuto la comunicazione ufficiale del ripescaggio dalla Federazione.

Una bella notizia che premia il gruppo allenato da coach Fabrizio Molteni che nell’ultima stagione era stato protagonista nel campionato di Promozione lombardo raggiungendo prima il girone Gold e poi la fase finale, dove dopo aver battuto Vobarno, era stato eliminato in gara secca dal quotato Ororosa Bergamo. Ora però è arrivata la conferma: il GS Villa Guardia giocherà la serie C 2023/24.

"Siamo davvero tutti felici - conferma il dirigente del GSV Emanuele Castiglieri - La comunicazione ci è arrivata ieri mattina dalla Federazione. Ora siamo già al lavoro per rinforzare la rosa. Avevamo già qualche contatto per ampliare l'organico con alcuni innesti ora però dobbiamo accelerare il lavoro. Comunque questo è un premio per tutti e per le ragazze che hanno lavorato benissimo con coach Molteni. Un ripescaggio meritato penso visto che probabilmente saremmo dovuti già salire in serie C già prima del Covid. Una notizia che è stata salutata con felicità anche dalle ragazze prima dell'allenamento di ieri anche se coach Molteni ha detto loro: E ora dovremo lavorare il doppio!"

Intanto dal mercato già arrivato un nuovo rinforzo in casa GSV: si tratta di Alice Panella che lo scorso anno era a Seregno ma è già stata allenata da coach Molteni a Giussano.