Basket femminile, parte bene l'avventura continentale dell'Italia U18 della brianzola Ilaria Bernardi

Basket femminile: oggi si sono aperti i Campionati Europei di categoria in Turchia.

Basket femminile: le azzurre nel match inaugurale hanno battuto la Lituania

Giorno di festa per il basket femminile italiano e lariano merito della nazionale Under 18 che ha debuttato agli Europei di categoria a Konya in Turchia battendo nel 1° turno niente meno che la squadra campione in carica della Lituania per 64-62. Protagonista anche la cestista brianzola Ilaria Bernardi che ha giocato ben 33' segnando 6 punti e dando un contributo determinante in questa vittoria pesantissima.

Per la verità le azzurre dopo aver condotto per quasi tutta la gara si sono fatte rimontare e sorpassare proprio nei minuti finali ma hanno trovato la forza per vincere al fotofinish questa gara ianugurale. Domani l’Italia di Bernardi tornerà in campo per il 2° turno affrontando il Portogallo (2 luglio, ore 20.30) e infine il Belgio (3 luglio, ore 15.30).

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Francia, Polonia, Turchia e Ungheria).

Tutte le gare dell’Europeo sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Il tabellino di Italia-Lituania 64-62

Parziali: 19-10, 40-29, 57-48

Italia: AGHILARRE 3, BERNARDI 6, CAPPELLOTTO 3, CEDOLINI 8, FANTINI 4, GIACCHETTI 14, LUCANTONI 6, LUSSIGNOLI 6, OSAZUWA 1, PIATTI 8, SAMMARTINO, TEMPIA 5. All. Lucchesi.

Le "magnifiche 12" azzurre convocate per gli Europei

BENEDETTA AGHILARRE 2005 Basket Roma

ILARIA BERNARDI 2005 Basket Costa

ALICE CAPPELLOTTO 2005 San lazaaro

GINEVRA CEDOLINI 2005 basjet Roma

MARTINA FANTINI 2005 Basket Roma

EMMA GIACCHETTI 2007 Campobasso

LAVINIA LUCANTONI 2005 Basket Roma

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 Ororosa Bergamo

CRISTINA OSAZUWA 2005 Basket Costa

CATERINA PIATTI 2006 Basket Costa

LUDOVICA SAMMARTINO ANGELA DANIELA 2005 Vigarano

VIRGINIA TEMPIA 2005 Brescia

PROGRAMMA AZZURRO

29 giugno arrivo in Turchia

30 giugno Allenamento

1 luglio 1° turno Ore 14.00 Italia-Lituania 64-62

2 luglio 2° turno Ore 21.30 Italia-Portogallo

3 luglio 3° turno Ore 16.30 Italia-Belgio

4 – 9 luglio Allenamenti e Gare da definire in base al piazzamento nel girone di qualificazione

10 luglio Rientro in Italia e Fine Raduno