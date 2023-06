Basket femminile: sono iniziati ieri i Mondiali 3×3 Open a Vienna.

Basket femminile: parte bene l'avventura iridata della canturina Del Pero in azzurro

E' iniziata molto bene l'avventura iridata della nazionale italiana di basket femminile ai campionati Mondiali 3×3 Open che si sono aperti ieri e che si giocheranno fino al 4 giugno in Austria nella cornice di Vienna.

Nella squadra azzurra gioca da protagonista anche la cestista canturina Beatrice Del Pero che ieri ha contribuito alle due vittorie nella prima giornata. Dopo il successo con la Romania all’esordio per 20-15, le azzurre si sono imposte contro la Lituania 22-21 dopo un overtime e soprattutto dopo aver rimontato da 12-19. L'Italia e Del Pero torneranno in campo domani 2 giugno per le ultime due partite del girone eliminatorio: ore 13 contro la Cina e alle 15 contro Israele.

Il 3 giugno sono in programma i Quarti di Finale, il 4 tutte le Finali.

Tutte le partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA 3×3.

Questi i tabellini delle due prime gare iridate

Italia-Romania 20-15

Italia: Consolini 6, D’Alie 9, Del Pero 3, Madera 2

Italia-Lituania 22-21

Italia: Consolini 2, D’Alie 9, Del Pero 1, Madera 10

Nel girone D tutte le squadre hanno giocato due partite: Italia e Cina sono a punteggio pieno, Israele ha ottenuto una vittoria, solo sconfitte per Romania e Lituania.