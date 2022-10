Basket femminile, partenza agrodolce per le lariane: ok Vertemate, ko Mariano

Basket femminile: si è aperto ieri il campionato di serie C donne in Lombardia.

Basket femminile: domenica 2 debutto in trasferta per Basket Como e Btf Cantù

Si è alzato il sipario ieri sera sul campionato di basket femminile di serie C in Lombardia. Nel girone B partenza lanciata della Vertematese che è andata a sbancare Tradate con una prova convincente trascinata dalle sorelle Faverio. Stecca la prima in casa invece la Nonna Papera Mariano che è stata battuta da una coriacea Ardor Bollate capace di partire subito forte e poi contenere i tentativi di rimonta delle locali. Domani, domenica 2 ottobre esordio stagionale anche per il Btf Cantù di scena a Corsico e per il Basket Como ospite del Garbagnate.

Il tabellino di Nonna Papera Mariano-Bollate 60-67 (8-18, 28-31, 42-55).

Mariano: Pozzi 19, E. Orsenigo 12, Paleari 9, B. Cappelletti 8, Maggioni 5, Maniero 3, Conegian 3, Orlando1, Mauro, E. Pollini, Ventura, Maroni. All. D. Cappelletti.

Il tabellino di Tradate-Vertematese 37-57 (10-21, 22-30, 30-44)

Vertematese: L. Faverio 14, Ortelli 9, Moltani 7, F. Faverio 7, Rossoni 6, Redolfi 6, Ghioldi 4, Ghitti 2, Carussi 2, Sangalli, Stocchi. All. Minotti

Il cartellone completo del 1° turno d'andata del girone B

Venerdì 30 ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Bollate 60-67, Tradate-Vertematese 37-57, Gallarate-Idea Sport Milano 57-37; domenica 2 Sondrio-Gavirate, ore 19 Garbagnate-Basket Como, Legnano-Fernese e ore 21 Corsico -Btf Cantù.