Basket femminile: partenza in salita per  Villa Guardia travolto a Brescia 

Basket femminile: esordio negativo per il team lariano nella fase Gold di Promozione donne.

Esordio in salita per il GS Villa Guardia nel girone Gold nel campionato di Promozione di basket femminile. Ieri sera la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni ha dovuto alzare bandiera bianca sul campo della Brixia Brescia che si è imposta con un netto 81-38.

Questo il commento del coach GSV a fine gara:

"Nel primo quarto bene in attacco, ma abbiamo subito ben 28 punti. Il secondo quarto è stato l'esatto contrario. A metà partita tutte le ragazze hanno potuto scendere in campo purtroppo però la seconda parte di gara è stata pessima per scelte, attitudine difensiva e atteggiamento. Nei secondi 20 minuti è stato un "no game". Da martedì si torna in palestra giù la testa e lavorare, perché nel Gold non può accadere questo".