Basket femminile per Beatrice Del Pero esordio vincente con Schio in Eurolega

Basket femminile l'ex giocatrice di Vertematese e Costa Masnaga ha segnato 4 punti in maglia orange contro il Landes

Il grande basket femminile italiano saluta l'esordio vincente in EuroLeague Women della Beretta Famila Schio che nel primo turno del suo girone continentale ha largamente vinto in casa contro il Basket Landes per 96-56. Debutto con i fiocchi nella competizione europea più prestigiosa per club anche per la cestista canturina Beatrice Del Pero che non solo è scesa in campo ma anche segnato 4 punti. Ora l'attenzione di Bea e compagne è tutta sul 2° turno di campionato italiano di serie A1 Dopo il bel successo centrato all'esordio contro Lucca le orange di Del Pero torneranno in campo domenica 10 ottobre ospiti dl Moncalieri.

Il tabellino del 1° turno di Eurolega

Beretta Famila Schio-Basket Landes 96-56

Parziali: 23-15; 47-30; 72-43; 95-56

Beretta Famila Schio: Olbis Andrè 12, Martina Crippa, Beatrice Del Pero 4, Jasmine Keys 17, Costanza Verona 10, Valeria De Pretto ne, Francesca Dotto 14, Sandrine Gruda 13, Kitija Laksa 18, Kim Mestdagh ne, Giorgia Sottana 8. All. Dikaioulakos

Basket Landes: Ijeoma Obiamaka Ajemba 8, Celia Cardenal, Marine Fauthoux, Sara Roumy 2, Seehia Sida Abega 13, Kendra Chery 4, Celine Dumerc 14, Marie-Eve Paget 5, Marianna Tolo 10, Lidija Turcinovic. All. Barennes.

Programma del 2° turno d'andata de campiomato italiano di serie A1

Domenica 10 ottobre ore 17 Lucca-Venezia; ore 18 Costa Masnaga-Campobasso, Empoli-Bologna, Broni-Ragusa, Geas-Faenza, Moncalieri-Schio; ore 19 San Martino-Sassari.