Basket femminile: si è aperto ieri sera il 1° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile: per il Villa Guardia è vigilia dell'esordio nella seconda fase con vista sulla C

Ha preso il via ieri sera con l'anticipo vinto da Carugate contro Lainate, il 1° turno del girone Gold di basket femminile di Promozione che vedrà da domani sera protagonista anche il Villa Guardia. Già perché dopo aver vinto il girone B la squadra lariana di coach Fabrizio Molteni domani sera esordirà in questa seconda fase a caccia della promozione in serie C e lo farà ospite della grande favorita della vigilia la Brixia Brescia che vanta alcune giocatrici già nel giro della serie A1.

Il cartellone del 1° turno del girone Gold di Promozione

Giovedì 23 marzo Carugate-Lainate 48-46, sabato 25 ore 21 Brixia Brescia-Villa Guardia; domenica 26 Ornago-Bettola, Bocconi-Azzurra Brescia.

Classifica del girone Gold di Promozione donne

Lainate, Bettola, Canegrate, Ororora Bergamo 6; Villa Guardia, Brixia Brescia 4; Ornago, Azzurra Brescia 2; Bocconi Milano 0.