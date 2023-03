Basket femminile: si apre questa sera il 2° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile: per il Villa Guardia posticipo domenicale con il test Bocconi

Si apre già questa sera il 2° turno del girone Gold del campionato di basket femminile di Promozione. Un turno spezzatino che dopo l'anticipo di oggi Bettola Brixia si chiuderà con il posticipo domenicale del 2 aprile a Villa Guardia con il GSV di coach Fabrizio Molteni a caccia del pronto riscatto dopo l'esordio negativo a Brescia. La squadra lariana ospiterà il fanalino di coda Bocconi Milano in un esame assolutamente da non fallire per non allontanarsi dalla zone che contano.

Questo il cartellone del 2° turno del girone Gold:

Giovedì 30 marzo Bettola-Brixia, Venerdì 31 marzo Azzurra-Carugate, Sabato 1 apirle Ororosa-Ornago; domenica 2 ore 20.45 Villa Guardia-Bocconi.

La classifica del girone Gold

Carugate 8; Lainate, Bettola, Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 6; Villa Guardia, Ornago, Azzurra Brescia 4; Bocconi 0.