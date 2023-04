Basket femminile: si sono giocate ieri due gare importanti della seconda fase di serie A1 donne.

Basket femminile: per la canturina Del Pero esordio dolce nei playoff, in gara 1 travolge Crema

La seconda fase del campionato di serie A1 di basket femminile ieri sera ha giocato partite importanti che hanno visto protagoniste due giocatrici lariane. In gara 1 dei quarti di finale playoff la canturina Beatrice Del Pero con la sua Virtus Segafredo Bologna ha aperto nel modo più dolce la serie contro Crema vincendo largamente per 95-70. Per Del Pero 10' in campo con 3 punti segnati. Gara 2 a Crema l’11 aprile eventuale gara3 a Bologna il 15 aprile. Chi ne uscirà vittoriosa giocherà la semifinale scudetto contro la vincente di Sassari-Geas Sesto.

In gara 1 dei playout invece meno bene è andata alla vertematese Sofia Frustaci che con la sua Lucca ha aperto male la serie contro Moncalieri perdendo in trasferta gara1 per 80-59. Per Frustaci 9 minuti in campo senza segnare. Gara 2 a Lucca il 10 aprile, eventuale gara 3 a Moncalieri il 14 aprile. La vincente sarà salva.

Cartellone gara 1 quarti playoff

Martedì 4 aprile Schio-Campobasso 85-55, giovedì 8 ore 20 Bologna-Crema 95-70; venerdì 7 Venezia-Ragusa, Sassari-Geas Sesto.

Cartellone gara 1 quarti playout

Giovedì 6 aprile ore 20.30 Faenza-Valdarno 55-50, Moncalieri-Lucca 80-59.