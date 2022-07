Basket femminile per la canturina Sveva Bernasconi esordio amaro con l'Italia Under15

Basket femminile è iniziato ieri il Torneo dell'Amicizia 2022 con una cestista nostrana in nazionale.

Basket femminile le azzurre dopo il ko al debutto contro la Francia, oggi sfidano la Spagna e domani la Grecia

E' iniziata con una sconfitta l'estate azzurra per la nazionale italiana under15 di basket femminile. Il team azzurro che vanta nel roster anche la canturina Sveva Bernasconi, cestista in forza al Basket Costa Masnaga, ha debuttato ieri nel prestigioso torneo dell’Amicizia, il consueto quadrangolare tra Italia, Grecia, Spagna e Francia che si disputa nella città spagnola di Melilla ma purtroppo ha perso contro le pari età transalpine con il punteggio di 50-82. Per Svesva 3 punti. Oggi martedì 12 luglio seconda sfida contro la Spagna alle ore 17.00 poi chiusura del torneo mercoledì 13 luglio contro la Grecia.

I tabellini di Italia-Francia 50-82 (13-20, 17-19, 8-20, 12-23)

Italia: Bernasconi 3, Baldassarre 7, Gorini 9, Giacchetti 7, Hassan 6, Cerè, Poma 2, D’Este, Pirozzi 7, Versuro, Zanetti 4, De Lise 5. All: Frignani

Francia: Simplot 6, Poilve 5, Courbot 2, Akomastri 2, Leno 8, Otto 4, Zounia 14, Tournebize 15, Lefevre 6, Diagne 13, Marthi 1, Kanoute 6. All: Moullec

Le convocate per il Torneo dell’Amicizia 2022

#7 Bernasconi Sveva (2007, A, Basket Costa)

#8 Baldassarre Francesca (2008, G, Magnolia Basket Campobasso)

#9 Gorini Giorgia (2007, G, Basket Costa)

#10 Giacchetti Emma (2007, G, Feba Civitanova)

#11 Mohamud Mohamed Hassan Isabel (2009, G, Roma Team Up)

#12 Cerè Beatrice (2007, A, Peperoncino Libertas Bk)

#13 Poma Chiara Silvia (2007, G, Ororosa Basket)

#14 D’Este Emma (2007, C, Reyer Venezia Mestre)

#15 Pirozzi Giulia (2007, A, Libertas Gym e Basket)

#16 Versuro Rosa (2007, G, Reyer Venezia)

#18 Zanetti Marianna (2008, C, Famila Basket Schio)

#19 De Lise Serena (2007, C, Unime Messina)

Il programma azzurro

Lunedì 11 luglio

Italia – Francia 50-82

Martedì 12 luglio

09:00-10:00 Allenamento

17:00 Spagna - Italia

Mercoledì 13 luglio

10:00 Grecia - Italia

Giovedì 14 luglio

Rientro in Italia

Fine raduno